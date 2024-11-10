Азербайджанский фехтовальщик завоевал серебряную медаль в Стамбуле

В Стамбуле, Турция, проводится "Cadet Circuit" среди юниоров до 17 лет по сабле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский спортсмен Аббас Гусейнов завоевал серебряную медаль в личном зачете, в котором соревновались более 150 саблистов.

Наш фехтовальщик, выигравший все свои матчи на групповом этапе (5 побед), обыграл в плей-офф своих соперников, представляющих Румынию, Египет, Великобританию, Болгарию и Турцию, и вышел в финал. Он проиграл в финале турецкому фехтовальщику Йигиту Аязу со счетом 6:15 и был награжден серебряной медалью на этапе соревнований "Cadet Circuit" в Стамбуле.