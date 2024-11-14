"Я очень люблю Азербайджан, Баку - это отдельный мир"

"В первом туре мы очень хорошо начали матч с "Орду". Но тот факт, что Саадет Донат остался в стороне, осложнил наши дела. В результате соперник перехватил инициативу и победил".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил баскетболист "Сумгаита" Деррик Ньютон.

Американский форвард раскрыл причины поражений в первых трёх играх Азербайджанской баскетбольной лиги: "Травма Саадета Доната в матче с "Лянкяраном" разрушила все наши планы. В результате мы снова потеряли преимущество. В матче с "Шеки" проблемы, связанные с травмами, привели к нашему поражению".

Он заявил, что в нынешней ситуации делать прогноз о выходе в плей-офф неуместно:

"В команду необходимо набрать новых игроков. О плей-офф можно будет говорить только после их прихода и той пользы, которую они принесут "Сумгаиту". В коллективе атмосфере хорошая. Игроки дружат между собой, мы как семья. Нас поддерживают сумгаитцы. К сожалению, мы пока не смогли порадовать их".

Ньютон также поделился своим мнением об уровне чемпионата Азербайджана:

"Я высоко оцениваю уровень лиги. Тот факт, что в командах соревнуются 4 иностранца и 1 местный, позволяет нам проводить больше времени на поле".

Деррик также рассказал, что чувствует себя в нашей стране очень комфортно:

"Все здорово. Мне очень нравится здесь еда. В Сумгаите я чувствую себя очень комфортно. Вообще я очень люблю Азербайджан. Сам Баку - это отдельный мир. Что касается свободного времени, я смотрю телепередачи, посещаю рестораны и играю в PlayStation".

Отметим, что "Сумгаит" занимает последнее место в группе B с 3 очками после 3-го тура.