Лига Наций УЕФА: проходит матч Швеция - Азербайджан

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проводит свою очередную игру.

Как передает Day.Az, команда Фернанду Сантуша начала свой последний матч в групповом этапе Лиги наций УЕФА.

Наша команда, которая занимает последнее место в 1-й группе лиги С будет в гостях у Швеции. Сборная борется за свою первую победу и постарается набрать очки, чтобы избежать попадания в лигу D и принять участие в плей-офф.

Лига Наций УЕФА

Лига С, Группа I

VI тур, 19 ноября

23:45. Швеция - Азербайджан

Судья: Павел Рачковски (Польша).

Швеция: 12. Виктор Йоханссон, 15. Карл Старфельт, 5. Габриэль Гудмунссон, 13. Кен Сема, 18. Ясин Айари, 16. Йеспер Карлстрём, 21. Деян Кулушевски (к), 14. Антон Салетрос, 22. Себастьян Нанаси, 17. Виктор Дьёкереш, 9. Александр Исак

Главный тренер: Йон-Даль Томассон

Азербайджан: 23. Рза Джафаров, 5. Антон Кривоцюк, 15. Бадави Гусейнов (к), 4. Бахлул Мустафазаде, 2. Амин Сейдиев, 6. Озан Джан Кокчу, 7. Джошгун Диниев, 20. Алексей Исаев, 17. Торал Байрамов, 10. Махир Эмрели, 9. Нариман Ахундзаде

Главный тренер: Фернанду Сантущ

Сольна. Стадион "Strawberry Arena".