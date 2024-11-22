Еврокубок ведет азербайджанского волейболиста в Эстонию

Чемпион Румынии "Брашов", за который выступает волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, узнал соперника по 1/8 финала Кубка ЕКВ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб ждет противостояние с TTU из Эстонии. Первая встреча состоится 3 декабря в Брашове, а ответная - 17 декабря на выезде.

Отметим, что в первом круге Кубка ЕКВ "Брашов" выбил из борьбы "Войводину" (Сербия).