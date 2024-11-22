https://news.day.az/sport/1709607.html Еврокубок ведет азербайджанского волейболиста в Эстонию Чемпион Румынии "Брашов", за который выступает волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, узнал соперника по 1/8 финала Кубка ЕКВ. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб ждет противостояние с TTU из Эстонии. Первая встреча состоится 3 декабря в Брашове, а ответная - 17 декабря на выезде.
Еврокубок ведет азербайджанского волейболиста в Эстонию
Чемпион Румынии "Брашов", за который выступает волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, узнал соперника по 1/8 финала Кубка ЕКВ.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб ждет противостояние с TTU из Эстонии. Первая встреча состоится 3 декабря в Брашове, а ответная - 17 декабря на выезде.
Отметим, что в первом круге Кубка ЕКВ "Брашов" выбил из борьбы "Войводину" (Сербия).
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