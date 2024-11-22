В Азербайджане впервые состоится марафон "Кубок Президента"
В Азербайджане впервые состоится марафонский забег на полную дистанцию.
Как сообщает İdman.biz, "Кубок президента" пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации легкой атлетики Азербайджана и "Бегового клуба Зафар".
Соревнования пройдут 21-22 декабря в Губе, Спортивной столице 2024 года в нашей стране. На организационном собрании генеральный секретарь Федерации Магеррам Султанзаде заявил, что беговой маршрут пройдет по центральным улицам города и это даст жителям и гостям города возможность стать свидетелями напряженных спортивных соревнований. тем самым повышая интерес к этому виду спорта.
Директор "Бегового клуба Зафар" Эльшан Гулиев отметил, что дистанция бега составит 42 км 195 метров и это будет первый марафонский забег на полную дистанцию, который пройдет в Азербайджане после восстановления нашей независимости.
На встрече руководитель отдела международных связей и развития Федерации Кянан Магеррамов, председатель бегового комитета Намие Асадов и другие участники обсудили вопросы, связанные с организацией забега.
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