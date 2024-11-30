https://news.day.az/sport/1711772.html Азербайджанские судьи на игре сборной Бельгии Азербайджанские футзальные судьи получили международные назначения. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации футзала Азербайджана. Наши реыери ФИФА отсудят матч основного этапа ЕВРО-2026 Чехия - Бельгия. Хикмет Гафарли, Князь Амирасланов и Али Джабраилов будут управлять матчем, который пройдет в Пльзене.
Азербайджанские судьи на игре сборной Бельгии
Азербайджанские футзальные судьи получили международные назначения.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации футзала Азербайджана.
Наши реыери ФИФА отсудят матч основного этапа ЕВРО-2026 Чехия - Бельгия. Хикмет Гафарли, Князь Амирасланов и Али Джабраилов будут управлять матчем, который пройдет в Пльзене.
Отметим, что встреча, которая состоится 13 декабря, начнется в 22:00 по бакинскому времени.
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