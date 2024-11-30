Азербайджанские судьи на игре сборной Бельгии

Азербайджанские футзальные судьи получили международные назначения.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации футзала Азербайджана.

Наши реыери ФИФА отсудят матч основного этапа ЕВРО-2026 Чехия - Бельгия. Хикмет Гафарли, Князь Амирасланов и Али Джабраилов будут управлять матчем, который пройдет в Пльзене.

Отметим, что встреча, которая состоится 13 декабря, начнется в 22:00 по бакинскому времени.