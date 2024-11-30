Серебряный призер чемпионата Европы выступит в Дании

7 декабря в Хернинге (Дания) состоится международный турнир по тамблингу "FaceOFF".

Как передает İdman.biz, в нем примет участие серебряный призер чемпионата Европы Тофик Алиев. Азербайджанский гимнаст, выигравший в составе команды титул чемпиона мира и Европы, считается одним из главных претендентов на пьедестал.

Отметим, что датская школа тамблинга входит в число ведущих на континенте.