https://news.day.az/sport/1711800.html Серебряный призер чемпионата Европы выступит в Дании 7 декабря в Хернинге (Дания) состоится международный турнир по тамблингу "FaceOFF". Как передает İdman.biz, в нем примет участие серебряный призер чемпионата Европы Тофик Алиев. Азербайджанский гимнаст, выигравший в составе команды титул чемпиона мира и Европы, считается одним из главных претендентов на пьедестал.
Серебряный призер чемпионата Европы выступит в Дании
7 декабря в Хернинге (Дания) состоится международный турнир по тамблингу "FaceOFF".
Как передает İdman.biz, в нем примет участие серебряный призер чемпионата Европы Тофик Алиев. Азербайджанский гимнаст, выигравший в составе команды титул чемпиона мира и Европы, считается одним из главных претендентов на пьедестал.
Отметим, что датская школа тамблинга входит в число ведущих на континенте.
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