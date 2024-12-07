https://news.day.az/sport/1713499.html Чемпионка Азербайджана будет играть в Турции Чемпионка Азербайджана по волейболу в составе клуба "Азеррейл" Виелка Пералта, нападающая из Доминиканской Республики, продолжит свою карьеру в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, она подписала контракт с клубом "Сарыйер Беледийеси".
Чемпионка Азербайджана будет играть в Турции
Чемпионка Азербайджана по волейболу в составе клуба "Азеррейл" Виелка Пералта, нападающая из Доминиканской Республики, продолжит свою карьеру в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, она подписала контракт с клубом "Сарыйер Беледийеси". Этот переход станет десятым в профессиональной карьере спортсменки, которая ранее выступала в клубах Перу, Греции, Индонезии и Израиля.
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