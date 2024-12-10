https://news.day.az/sport/1714030.html Азербайджанский тяжелоатлет показал высокий результат на чемпионате мира Представитель сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Иса Рустамов продемонстрировал достойный результат на чемпионате мира, который проходит в столице Бахрейна Манаме. Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступавший в группе B в весовой категории до 73 кг, занял четвертое место.
Азербайджанский тяжелоатлет показал высокий результат на чемпионате мира
Представитель сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Иса Рустамов продемонстрировал достойный результат на чемпионате мира, который проходит в столице Бахрейна Манаме.
Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступавший в группе B в весовой категории до 73 кг, занял четвертое место. В рывке Рустамов поднял 150 кг, а в толчке - 178 кг, завершив соревнования с общим результатом 328 кг (150+178).
Следует отметить, что окончательные итоги в весовой категории до 73 кг будут определены после выступлений атлетов из группы A.
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