В Баку продолжается 29-й чемпионат и первенство по художественной гимнастике

В Баку на Национальной арене гимнастики продолжаются 29-й чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в соревнованиях принимают участие гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Грация", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Олимпийский спортивный комплекс "Шаган".

На турнире выступают гимнастки в возрастных категориях малышей (2014-2016 гг. рождения), пре-юниорок (2011-2013 гг. рождения) и юниорок (2010-2011 гг. рождения).

В ходе трехдневных соревнований победительницы будут определены в многоборье, в индивидуальной программе и по отдельным предметам.