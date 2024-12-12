https://news.day.az/sport/1714629.html Подписанный Месси мяч в Баку продают за внушительную сумму - ФОТО Как сообщалось ранее, легенда мирового футбола, аргентинская звезда Лионель Месси и его товарищи по команде Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба посетили Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на Qlobal.net, звездные футболисты 11 декабря встретились с болельщиками в Baku Crystal Hall.
Подписанный Месси мяч в Баку продают за внушительную сумму - ФОТО
Как сообщалось ранее, легенда мирового футбола, аргентинская звезда Лионель Месси и его товарищи по команде Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба посетили Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qlobal.net, звездные футболисты 11 декабря встретились с болельщиками в Baku Crystal Hall. Во время встречи Месси и его товарищи подарили болельщикам подписанные мячи. Некоторые азербайджанские фанаты выставили эти мячи на продажу на онлайн-платформах. В одном из объявлений указано, что стоимость мяча с автографом Месси составляет 5000 манатов.
Отметим, что средства, вырученные от продажи билетов на мероприятие, будут направлены на благотворительные цели.
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