Подписанный Месси мяч в Баку продают за внушительную сумму

Как сообщалось ранее, легенда мирового футбола, аргентинская звезда Лионель Месси и его товарищи по команде Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба посетили Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qlobal.net, звездные футболисты 11 декабря встретились с болельщиками в Baku Crystal Hall. Во время встречи Месси и его товарищи подарили болельщикам подписанные мячи. Некоторые азербайджанские фанаты выставили эти мячи на продажу на онлайн-платформах. В одном из объявлений указано, что стоимость мяча с автографом Месси составляет 5000 манатов.

Отметим, что средства, вырученные от продажи билетов на мероприятие, будут направлены на благотворительные цели.