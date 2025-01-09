Cемь главных футбольных открытий 2024 года

Названы 7 главных футбольных открытий 2024 года

Day.Az представляет статью со ссылкой на sport-express.ru.

Рейтинг, в котором нет Ямаля

В 2024-м о себе заявили многие - кто-то вышел на пик формы, показал высокий потенциал или удачно сменил амплуа, став лучшей версией себя.

Рассказываем про главные открытия ушедшего года в мировом футболе. Мы постарались включить в рейтинг не самых попсовых футболистов: здесь вы не найдете Ямаля, Бобба и других сформировавшихся суперзвезд.

Райан Гравенберх, 22 года, полузащитник "Ливерпуля"

"Ливерпуль" много критиковали за то, что в клубе упустили Мартина Субименди. Испанец уже дал согласие на переезд, но в последний момент отказался уходить из "Сосьедада" и остался в команде.

Вместо покупки другого опорного полузащитника в "Ливерпуле" тщательно изучили внутренние резервы. Казалось, дыру в центре поля будет закрывать Ватару Эндо, которого купили годом ранее, но японец все-таки не тот футболист, который мог бы стать вторым Родри.

Арне Слот изящно вышел из ситуации: отодвинул Гравенберха чуть назад и получил футболиста, который отлично отбирает мяч и идеально продвигает его вперед. Про Субименди уже благополучно забыли - он теперь подойдет разве что в ротацию.

Виктор Дьёкереш, 26 лет, нападающий "Спортинга"

Да, про немыслимый прогресс Дьёкереша слышали практически все, но нельзя не упомянуть шведа в таком рейтинге. Нападающий забил 62 мяча в 63 встречах в 2024 году. Он по праву заслужил звание самого ценного форварда Европы.

Уход Аморима из "Спортинга" немного напугал - без него команда забуксовала, а Дьёкереш ненадолго замолк. Но в 2025-м футболист продолжил шоу - уже забил три мяча в ворота "Витории".

Через полгода нападающий обязательно должен оказаться в одном из топ-клубов Европы - игрок подходит к пику карьеры в отличной форме и должен успеть показать себя на самом высоком уровне.

Амад Диалло, 22 года, полузащитник "Манчестер Юнайтед"

В "МЮ" настоящий хаос - футболисты там проживают взлеты и падения целой карьеры за несколько месяцев. Еще год назад главной надеждой команды был Алехандро Гарначо, но теперь его место занял Амад, которому наконец-то дали шанс в основном составе.

Диалло сейчас, наверное, самый полезный футболист в обойме. В прошлом году ивуарийцу не доверяли: он долго был травмирован, а затем никак не мог закрепиться в старте. В нынешнем сезоне игрок тоже долго разгонялся - вероятно, импульс его карьере придал Аморим, подвинувший футболиста ближе к чужим воротам.

После прихода нового тренера Диалло уже оформил пять голевых передач и два гола - до этого момента он набрал по "гол+пас" всего 3+2. И пусть "МЮ" все еще выступает неважно, Амад уже показал мощный прорыв под конец года и наверняка продолжит разрывать.

Омар Мармуш, 25 лет, нападающий "Айнтрахта"

Мармуш за половинку текущего сезона показал себя так здорово, что уже заслужил сравнения с Мохамедом Салахом. Египтянин летом 2023-го достался "Айнтрахту" совершенно бесплатно, а сейчас его стоимость выросла аж до 60 миллионов евро.

На счету футболиста уже 18 голов и 12 голевых передач - игрок удачно сменил амплуа, переместившись с фланга атаки в двойку нападающих. Однозначно один из главных прорывов года!

Мармуша уже связывают с "Ливерпулем". Если Салах не продлит контракт, то молодой египтянин действительно выглядит хорошим кандидатом на его замену. Будем следить за развитием событий и за неожиданным взлетом классного форварда.

Франсишку Консейсау, 22 года, полузащитник "Ювентуса"

Карьера Консейсау к моменту перехода в "Ювентус" была очень странной: игрок ушел из "Порту" в "Аякс", там почти не пригодился и вернулся, но на правах аренды. В июле 2024-го "драконы" выкупили футболиста - причем заплатили в два раза больше, чем получили двумя годами ранее.

К концу августа в игру вступил "Ювентус". Тьяго Мотте он неожиданно очень пригодился: сейчас на счету вингера 19 матчей, три гола и пять голевых передач. При этом статистика могла быть и лучше, если бы тренер "Юве" чаще раскрывал, а не сушил игру.

На данный момент Консейсау увеличил свою трансферную стоимость до 36 миллионов евро и по праву стал считаться одним из самых перспективных футболистов Европы. К концу сезона права на вингера точно выкупят - ждем, что Франсишку покажет в 2025-м.

Марк Гиу, 19 лет, нападающий "Челси"

Про Гиу до лета 2024-го слышали разве что эксперты по "Ла Масии" - "Барселона" неожиданно достала перспективного форварда из академии, и он выстрелил на предсезонке.

Нападающим тут же заинтересовался "Челси", который традиционно засматривался на все, что блестит. Переход был оформлен за пару дней. Да, Гиу пока не доверяют место в основном составе - испанец преимущественно играет в Лиге конференций.

Зато как он себя проявляет в этом турнире! Шесть мячей в шести матчах, 47 минут на голевое действие. В последнее время игрок стал чаще попадать в заявку лондонцев в АПЛ - в 2025-м Гиу просто обязан выйти на новый уровень.

Адемола Лукман, 27 лет, нападающий "Аталанты"

На самом деле в этот рейтинг мог пробиться весь состав "Аталанты": здорово играет Пашалич, проявил себя Руджери, как влитой встроился в состав Ретеги. Но Лукман - это уникальный случай.

Лучший матч нигерийца в 2024-м - финал Лиги Европы, в котором форвард лично нанес единственное поражение "Байеру" в сезоне, оформив хет-трик. Его перформанс мог стать лучше только в двух случаях: если бы это был финал Лиги чемпионов или чемпионата мира.

Сейчас у Лукмана 12 голов и шесть голевых передач: к концу кампании нападающий обязательно пробьет отметку в 20 забитых мячей. А еще очень хотелось бы верить, что его голы помогут "Аталанте" взять первое в истории скудетто.