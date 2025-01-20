Азербайджанский футбол в ТРЕХ ШАГАХ от рекорда

Азербайджанская Премьер-лига заняла 36-е место в мировом рейтинге футбольных чемпионатов 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша страна продвинулась на четыре места по сравнению с прошлым годом.

"Большая пятерка"

Причиной того, что мы заняли 36-е место в списке IFFHS, стали набранные нами 434,25 балла. Откуда берется этот коэффициент и как он рассчитывается, для некоторых может быть загадкой. Система подсчета очень проста. Пять команд с наивысшими коэффициентами в мировом клубном рейтинге определяют очки своей страны.

То есть, сумма очков пяти лучших клубов Азербайджана сформировала рейтинг Премьер-лиги. В списке клубов "Карабах" занимает 81-е место в мире с 168,75 очка, "Зиря" - 208-е с 99,5, "Сабах" - 400-е с 62,25, "Туран Товуз" - 494-е с 53,75, "Нефтчи" - 537-й с 50. Сумма очков этих команд, входящих в "большую пятерку" нашей страны, равна 434,25.

Кого обошел Азербайджан?

Азербайджан, занимавший год назад 40-е место, а сейчас 36-е, поднялся на четыре позиции. Интересно, кого мы обошли? Азербайджан оставил позади пять стран. Мы обошли чемпионаты Польши, Украины, Болгарии, Перу и Северной Ирландии. Особенно примечательно то, что мы обошли Украину, у которой такие сильные команды как "Динамо" и "Шахтер". Нас опередил чемпионат Коста-Рики.

В Топ-100 в 16-й раз подряд

IFFHS составляет турнирные таблицы с 1991 года. Чемпионаты Азербайджана начали проводиться годом позже. Нашей лиге потребовались годы, чтобы попасть в список и продвинуться дальше. Хотя наш чемпионат, вошедший в "Топ-100" в 2007 году, продержался там год, в 2009 году мы снова оказались в "Топ-100" и на протяжении вот уже 16 лет не покидаем его.

На пути к цели АФФА

Премьер-лига Мисли занимает 36-е место в мире и 22-е место среди европейских стран. Это также считается довольно высоким результатом. В любом случае, в рейтинге УЕФА наша страна занимает 28-е место. АФФА также ставит перед собой цель войти в "Топ-20" рейтинга УЕФА. Мы очень близки к этой "двадцатке лучших" в списке IFFHS. В общей сложности 53 из 100 сильнейших лиг мира являются европейскими.

Лучший из "СССР"

Из 15 стран, образовавшихся в результате распада бывшего СССР, 13 входят в Топ-100. В этом списке нет только Таджикистана и Кыргызстана. Азербайджан - лучший на постсоветском пространстве. Украина занимает второе место в этом списке.

36. Азербайджан - 434,25

38. Украина - 427,5

46. ​​Армения - 346

48. Латвия - 334

53. Эстония - 284

59. Беларусь - 263

68. Литва - 233

70. Грузия - 221

73. Россия - 209

85. Молдова - 184

86. Казахстан - 183

96. Узбекистан - 155,25

98. Туркменистан - 152

Месси находится в лиге ниже нашего чемпионата

Чемпионат Азербайджана опережает не только постсоветские страны, но и другие интересные лиги. В списке "Топ-100" немало престижных чемпионатов, но тех, кто смотрит на Азербайджан свысока, среди них нет. Среди тех, которые получили достаточно инвестиций, но уровень которых не достигает азербайджанского, выделяются чемпионаты США, Австралии, Китая, а также Катара и Ирана. Американская MLS, в которой играет такая звезда, как Лионель Месси, занимает 49-е место в списке. Интересно, что лига Саудовской Аравии, где играет еще одна футбольная звезда - Криштиану Роналду, занимает 21-е место в мире. За последний год азиаты поднялись на 12 позиций, а североамериканцы - на 14.

Прогресс в Европе

Азербайджан вошел в число европейских стран, добившихся наибольшего прогресса в рейтинге "Топ-50". Только три лиги на "Старом континенте" добились большего прогресса в верхней половине списка. Швеция поднялась на 13 ступеней, Норвегия - на шесть, а Кипр - на пять. Азербайджан же, напомним, поднялся на четыре места.

Второй раз в истории

36-е место Премьер-лиги в мире является вторым по величине показателем в истории Азербайджана. Абсолютный рекорд был установлен в 2016 году. На тот момент наш чемпионат был 33-м. Теперь мы всего в трех шагах от рекорда. В целом Азербайджан вошел в "Топ-40" в пятый раз. Трехлетний успех 2014-2016 годов повторяется в сезонах 2023-2024 годов.

Чемпионат Азербайджана в мировом рейтинге:

2007 - 100

2008 - 106

2009 - 98

2010 - 86

2011 - 98

2012 - 84

2013 - 43

2014 - 37

2015 - 38

2016 - 33

2017 - 50

2018 - 70

2019 - 56

2020 - 74

2021 - 60

2022 - 41

2023 - 40

2024 - 36

Третий в истории

Премьер-лига, достигшая второго по величине результата в своей истории в турнирной таблице, завершила год с 434,25 очка. Такой высокий показатель является абсолютным рекордом за последние восемь лет. Чемпионат Азербайджана, в пятый раз в своей истории преодолевший рубеж в 400 очков, показал третий лучший результат. Только дважды Премьер-лига набирала больше очков. Это 2015 и 2016 годы, когда наши две команды играли в групповом этапе Лиги Европы. В оба успешных года "Карабах" и "Габала" играли в групповой стадии. Абсолютный рекорд также совпал с 2016 годом, когда было набрано 450,5 очка.

Коэффициенты чемпионата Азербайджана:

2007 - 166

2008 - 159,5

2009 - 209

2010 - 241

2011 - 188,5

2012 - 250

2013 - 370,50

2014 - 421

2015 - 445

2016 - 450,5

2017 - 358

2018 - 306

2019 - 349

2020 - 174

2021 - 324

2022 - 349,25

2023 - 429,75

2024 - 434,25