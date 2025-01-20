Азербайджанский футбол в ТРЕХ ШАГАХ от рекорда - АНАЛИТИКА
Азербайджанская Премьер-лига заняла 36-е место в мировом рейтинге футбольных чемпионатов 2024 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша страна продвинулась на четыре места по сравнению с прошлым годом.
"Большая пятерка"
Причиной того, что мы заняли 36-е место в списке IFFHS, стали набранные нами 434,25 балла. Откуда берется этот коэффициент и как он рассчитывается, для некоторых может быть загадкой. Система подсчета очень проста. Пять команд с наивысшими коэффициентами в мировом клубном рейтинге определяют очки своей страны.
То есть, сумма очков пяти лучших клубов Азербайджана сформировала рейтинг Премьер-лиги. В списке клубов "Карабах" занимает 81-е место в мире с 168,75 очка, "Зиря" - 208-е с 99,5, "Сабах" - 400-е с 62,25, "Туран Товуз" - 494-е с 53,75, "Нефтчи" - 537-й с 50. Сумма очков этих команд, входящих в "большую пятерку" нашей страны, равна 434,25.
Кого обошел Азербайджан?
Азербайджан, занимавший год назад 40-е место, а сейчас 36-е, поднялся на четыре позиции. Интересно, кого мы обошли? Азербайджан оставил позади пять стран. Мы обошли чемпионаты Польши, Украины, Болгарии, Перу и Северной Ирландии. Особенно примечательно то, что мы обошли Украину, у которой такие сильные команды как "Динамо" и "Шахтер". Нас опередил чемпионат Коста-Рики.
В Топ-100 в 16-й раз подряд
IFFHS составляет турнирные таблицы с 1991 года. Чемпионаты Азербайджана начали проводиться годом позже. Нашей лиге потребовались годы, чтобы попасть в список и продвинуться дальше. Хотя наш чемпионат, вошедший в "Топ-100" в 2007 году, продержался там год, в 2009 году мы снова оказались в "Топ-100" и на протяжении вот уже 16 лет не покидаем его.
На пути к цели АФФА
Премьер-лига Мисли занимает 36-е место в мире и 22-е место среди европейских стран. Это также считается довольно высоким результатом. В любом случае, в рейтинге УЕФА наша страна занимает 28-е место. АФФА также ставит перед собой цель войти в "Топ-20" рейтинга УЕФА. Мы очень близки к этой "двадцатке лучших" в списке IFFHS. В общей сложности 53 из 100 сильнейших лиг мира являются европейскими.
Лучший из "СССР"
Из 15 стран, образовавшихся в результате распада бывшего СССР, 13 входят в Топ-100. В этом списке нет только Таджикистана и Кыргызстана. Азербайджан - лучший на постсоветском пространстве. Украина занимает второе место в этом списке.
36. Азербайджан - 434,25
38. Украина - 427,5
46. Армения - 346
48. Латвия - 334
53. Эстония - 284
59. Беларусь - 263
68. Литва - 233
70. Грузия - 221
73. Россия - 209
85. Молдова - 184
86. Казахстан - 183
96. Узбекистан - 155,25
98. Туркменистан - 152
Месси находится в лиге ниже нашего чемпионата
Чемпионат Азербайджана опережает не только постсоветские страны, но и другие интересные лиги. В списке "Топ-100" немало престижных чемпионатов, но тех, кто смотрит на Азербайджан свысока, среди них нет. Среди тех, которые получили достаточно инвестиций, но уровень которых не достигает азербайджанского, выделяются чемпионаты США, Австралии, Китая, а также Катара и Ирана. Американская MLS, в которой играет такая звезда, как Лионель Месси, занимает 49-е место в списке. Интересно, что лига Саудовской Аравии, где играет еще одна футбольная звезда - Криштиану Роналду, занимает 21-е место в мире. За последний год азиаты поднялись на 12 позиций, а североамериканцы - на 14.
Прогресс в Европе
Азербайджан вошел в число европейских стран, добившихся наибольшего прогресса в рейтинге "Топ-50". Только три лиги на "Старом континенте" добились большего прогресса в верхней половине списка. Швеция поднялась на 13 ступеней, Норвегия - на шесть, а Кипр - на пять. Азербайджан же, напомним, поднялся на четыре места.
Второй раз в истории
36-е место Премьер-лиги в мире является вторым по величине показателем в истории Азербайджана. Абсолютный рекорд был установлен в 2016 году. На тот момент наш чемпионат был 33-м. Теперь мы всего в трех шагах от рекорда. В целом Азербайджан вошел в "Топ-40" в пятый раз. Трехлетний успех 2014-2016 годов повторяется в сезонах 2023-2024 годов.
Чемпионат Азербайджана в мировом рейтинге:
2007 - 100
2008 - 106
2009 - 98
2010 - 86
2011 - 98
2012 - 84
2013 - 43
2014 - 37
2015 - 38
2016 - 33
2017 - 50
2018 - 70
2019 - 56
2020 - 74
2021 - 60
2022 - 41
2023 - 40
2024 - 36
Третий в истории
Премьер-лига, достигшая второго по величине результата в своей истории в турнирной таблице, завершила год с 434,25 очка. Такой высокий показатель является абсолютным рекордом за последние восемь лет. Чемпионат Азербайджана, в пятый раз в своей истории преодолевший рубеж в 400 очков, показал третий лучший результат. Только дважды Премьер-лига набирала больше очков. Это 2015 и 2016 годы, когда наши две команды играли в групповом этапе Лиги Европы. В оба успешных года "Карабах" и "Габала" играли в групповой стадии. Абсолютный рекорд также совпал с 2016 годом, когда было набрано 450,5 очка.
Коэффициенты чемпионата Азербайджана:
2007 - 166
2008 - 159,5
2009 - 209
2010 - 241
2011 - 188,5
2012 - 250
2013 - 370,50
2014 - 421
2015 - 445
2016 - 450,5
2017 - 358
2018 - 306
2019 - 349
2020 - 174
2021 - 324
2022 - 349,25
2023 - 429,75
2024 - 434,25
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