Шесть азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на "Большом шлеме"

Шесть азербайджанских дзюдоистов будут сеянными на турнире "Большого шлема" в Париже, который состоится 1-2 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наиболее высокую позицию будет занимать Мурад Фатиев (90 кг), у которого третий стартовый номер в своем весе. Также в число сеянных попали Ахмед Юсифов (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

Таким образом, в первых схватках они могут встретиться с соперниками значительно ниже по рейтингу или начать борьбу со второго круга.

Отметим, что на турнире выступят 11 наших спортсменов. Также на татами в столице Франции выйдут Гусейн Аллахъяров (оба 60 кг), Рашид Елкиев (66 кг), Вусал Галандарзаде (73 кг), Аждар Багиров (100 кг) и Кянан Насибов (+100 кг).

На сегодняшний день на "Большой шлем" заявились команды из 54-х стран.