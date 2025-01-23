Команда Азербайджана на всемирных соревнованиях по снежному поло!

24-26 января в швейцарском Санкт-Морице стартует 40-й чемпионат мира по снежному поло. Азербайджан на соревнованиях представляет команда "Land of Fire".

Как сообщает в четверг Day.Az, команда "Land of Fire", которая в очередной раз принимает участие в соревнованиях при организации Фонда Гейдара Алиева и Федерации конного спорта Азербайджанской Республики, ранее дважды выигрывала Кубок мира по снежному поло в Санкт-Морице - в 2022 и 2023 годах.

Во время соревнований также будет функционировать азербайджанский павильон, организованный Фондом Гейдара Алиева.

В азербайджанском павильоне участники смогут ознакомиться с фото- и видеоматериалами из публикации Фонда Гейдара Алиева "Азербайджан. В волшебстве природы", а также с различными выставками, посвященными древней игре човган.

В павильоне будет представлена продукция различных национальных брендов Азербайджана - "Xurcun", представляющего национальные сладости, "Meysəri, "MEYVİ", "I Love Baku", которые сохраняют историю древнего виноградарства и виноделия.

Государственное агентство по туризму организует для гостей виртуальное путешествие по достопримечательностям Азербайджана, а ЗАО AzerGold представит золотые и серебряные монеты.