Как поражение от ФКСБ повлияло на позицию Гурбана Гурбанова?

После первой игровой недели еврокубков в 2025 году был объявлен рейтинг самых сильных тренеров мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в список вошли 500 самых сильных наставников планеты.

Единственным азербайджанским тренером в списке является Гурбан Гурбанов. В активе главного тренера "Карабаха" 1638 очков. Он занимает 170-е место в мире.

52-летний специалист опустился на 12 позиций после поражения от ФКСБ со счетом 2:3. Это произошло из-за потери восьми очков.

Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев занимает 55-е место в мире с 1796 очками. Он сделал один шаг назад.

Фернанду Сантуш, главный тренер нашей национальной сборной, занимает 187-е место в рейтинге с 1624 очками. Португальский специалист потерял три позиции.

Отметим, что список возглавляет тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с 2150 очками.