Азербайджанский клуб сменит название?

Несмотря на все трудности и финансовые ограничения последних двух сезонов, "Кяпазу" удалось бороться и остаться в элите.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом исполнительный директор клуба Джабир Ибрагимов рассказал в разговоре с "Football-plus.az".

По словам, исполнительного директора, между командами внизу турнирной таблицы идет жесткая конкуренция, и команда, занимающая последнее место, меняется почти каждую неделю.

"Но это не значит, что "Кяпаз" покинет Премьер-лигу. Несмотря на все трудности и финансовые ограничения последних двух сезонов, нам удалось бороться и остаться в элите. Я верю, что поклонники "Кяпаза" не будут разочарованы. Нашему главному тренеру не было предоставлено никаких ограничений относительно команды. Выбор игроков и изменения по-прежнему в руках Азера Багирова. Название "Кяпаз" сохранится не только в этом сезоне, но и в следующем футбольном году. Мы продолжим добавлять красок в Премьер-лигу".

Отметим, что "Кяпаз" занимает восьмое место в турнирной таблице и всего на одно очко опережает "Сабаил", который находится на последнем месте.