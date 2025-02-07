https://news.day.az/sport/1728472.html "Нефтчи" подпишет нового легионера Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" близка к тому, чтобы пополнить состав еще одним легионером. Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, "черно-белые" хотят подписать игрока сборной Гаити Жана Жайро.
"Нефтчи" подпишет нового легионера
Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи" близка к тому, чтобы пополнить состав еще одним легионером.
Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, "черно-белые" хотят подписать игрока сборной Гаити Жана Жайро.
Интересно, что 26-летний футболист, покинувший казахстанский "Актобе", 15 января подписал контракт с кувейтским клубом "Аль-Кадсия". Однако из-за проблем с документами контракт с гаитянином был расторгнут по обоюдному согласию.
"Черно-белые", расставшиеся с Киланом Лебоном, искали игрока на его позицию.
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