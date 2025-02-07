https://news.day.az/sport/1728502.html Азербайджанская фигуристка завоевала бронзу в Италии Азербайджанская фигуристка Анна София Обрайен добилась очередного успеха. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что она поднялась на пьедестал почета на международном турнире "Egna Dance Trophy", проходившем в Италии. Обрайен, набравшая 129,35 балла в короткой и произвольной программах, завоевала бронзовую медаль.
Азербайджанская фигуристка завоевала бронзу в Италии
Азербайджанская фигуристка Анна София Обрайен добилась очередного успеха.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что она поднялась на пьедестал почета на международном турнире "Egna Dance Trophy", проходившем в Италии.
Обрайен, набравшая 129,35 балла в короткой и произвольной программах, завоевала бронзовую медаль.
Отметим, что в "Egna Dance Trophy" приняли участие 18 спортсменов из 15 стран.
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