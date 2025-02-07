Азербайджанская фигуристка завоевала бронзу в Италии

Азербайджанская фигуристка Анна София Обрайен добилась очередного успеха.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что она поднялась на пьедестал почета на международном турнире "Egna Dance Trophy", проходившем в Италии.

Обрайен, набравшая 129,35 балла в короткой и произвольной программах, завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что в "Egna Dance Trophy" приняли участие 18 спортсменов из 15 стран.