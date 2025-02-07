"В следующие выходные Исполнительный комитет Европейской гимнастики впервые соберется в 2025 году. Мы сосредоточимся на нашем стратегическом плане и его основных задачах на будущее".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил глава Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов в традиционной рубрике "Записки президента", на сайте возглавляемой им организации.

Он отметил первые события наступившего года: "Как новые, так и опытные международные судьи во всех различных видах гимнастики прошли свои курсы, подготовились к экзамену на бревет и успешно его сдали. Теперь они готовы провести нас через новый олимпийский цикл, а сезон соревнований по-настоящему стартует в этом месяце, поскольку пройдут первые соревнования Кубка мира"

Ф.Гаибов подчеркнул, что у европейской гимнастики тоже был хороший старт сезона:

"Мы запустили онлайн-серию "Perfect 10" по мужской спортивной гимнастике. Уникальный и новый формат мероприятия, разделенный на три разных уикенда - квалификация, полуфинал и финал - который предлагал сокращенный формат правил с акцентом на хорошо выполненную и высокоуровневую гимнастику. Великобритания выиграла 4 из 5 титулов благодаря олимпийскому медалисту Гарри Хепуорту".

Ф.Гаибов добавил, что организация продолжит планировать онлайн-соревнования по спортивной гимнастике:

"В основном для того, чтобы дать нашим гимнастам возможность протестировать свои упражнения перед крупными соревнованиями, такими как чемпионат Европы, Европейский юношеский фестиваль и чемпионат мира. Для мужчин мы также добавим несколько онлайн-кубков Европы".