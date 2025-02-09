Объявлены даты матчей очередного тура Высшей лиги
Объявлены даты проведения матчей очередного тура Высши лиг по волейболу среди женских и мужских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что матчи 10-го тура Высшей лиги по волейболу с участием женских команд состоятся 11 февраля.
Матчи 10-го тура Высшей лиги по волейболу среди мужских команд пройдут 12-13 февраля.
Высшая лига (женщины)
11 февраля
10-й тур
14:30 "Гянджа" - "Азеррейл"
Дворец спорта Гянджи
Официальный канал AVF на Youtube (прямая трансляция)
16:00 "Абшерон" - "Муров Аз Терминал"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
CBC Sport (прямая трансляция)
18:00. "Национальная Академия Авиации" - UNEC
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Официальный канал AVF на Youtube (прямая трансляция)
Высшая лига (мужчины)
12 февраля
10-й тур
16:00 МОИК - "Гянджляр"
18:00. "Нефтчи" - "Хиласэдиджи"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Игры будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.
13 февраля
10-й тур
16:00 "Муров Аз Терминал" - "Азеррейл"
GIN Волейбольный Центр
CBC Sport (прямая трансляция)
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