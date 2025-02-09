Определились сильнейшие молодые боксеры Азербайджана

Завершилось молодежное первенство Азербайджана по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях свои силы испытали 319 спортсменов (280 юношей, 39 девушек) из 62 команд, представляющих клубы из разных городов и регионов страны, а также спортивные общества. В последний день шестидневного турнира определились чемпионы и призеры в 14 весовых категориях среди юношей и в семи среди девушек.

Сегодня в рамках соревнований, проходящих в Боксерском центре, состоялись финальные поединки, и стали известны имена сильнейших бойцов страны.

В командном зачете турнира СК "Нефтчи" занял первое место, завоевав четыре золотые и две бронзовые медали. Второе место заняла СК "Золотая перчатка" (3-0-1), а тройку замкнула Нахчыванская Автономная Республика (2-0-0).

Али Алиев (Гянджа) был удостоен звания лучшего боксера чемпионата. Лучшим тренером признан Вусал Гозалов (СО МВД), лучшим судьей - Станислав Крылов.

Отметим, что победители и призеры войдут в состав национальной сборной и будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Молодежное первенство Азербайджана

Финалы

Юноши

44 кг

Кардаш Рагимов (Масаллы) - Гасан Сахрадлы (РИМ "Техсил") - 5:0

46 кг

Рустам Насибов (СО МВД) - Али Алиев (Гянджа) - 0:5

48 кг

Рамиз Агададашов (РИМ "Техсил") - Айхан Гасанов (СК "Нефтчи") - 0:5

50 кг

Магомед Расулов ​​(Сумгаит) - Огуз Гасанов ("Техсил" РИМ) - 4:1

52 кг

Садиг Мусаев (СК "Берзлой") - Али Джамалзаде (СК "Нефтчи") - второй не вышел на бой

54 кг

Афлатун Исмиев (РИМ "Техсил") - Рауль Гейдарли (ФК "Фируз") - 0:5

57 кг

Тогрул Гулиев ("Золотая перчатка") - Юсиф Гасанлы (МВД) - первый одержал победу с полным преимуществом.

60 кг

Тешкилат Гулиев (РИМ "Техсил") - Шахин Асланов (РИМ "Техсил") - 0:5

63 кг

Сейидамир Гулиев (РИМ "Техсил") - Ахверди Гасанов (Нахчыванская АР) - 0:5

66 кг

Дениз Зейналов (СК "Золотая перчатка") - Али Ализаде (Имишли) - 3:2

70 кг

Адиль Залов (СК "Золотая перчатка") - Шукюр Алиев (Сумгайыт) - 3:2

75 кг

Гусейн Вахабов (БК "Абшерон") - Тургай Аббасов (Нахчыванская АР) - 2:3

80 кг

Эльвин Ахмедли (Агсу) - Исмаил Велиев (СК "Нефтчи") - второй победил с полным преимуществом

+80 кг

Сафтар Мамедзаде (СК "Нефтчи") - Ибрагим Нагиев (Гянджа) - второй не вышел на бой

Девушки

46 кг

Сабина Самедзаде (Астара) - Нургуль Оджагова (Имишли) - 0:5

48 кг

Айлин Назарова (ФК "Нефтчи") - Гюляр Гусейнова (УГИМ-1) - 0:5

50 кг

Амина Таги (МВД) - Сима Исмаилова (888 ИК) - первая выиграла с полным преимуществом

52 кг

Захра Мамедова (СК "Нокаут") - Джамиля Мурадлы (Сумгайыт) - 0:5

57 кг

Сема Гусейнова (ФК "Нефтчи") - Миррукийя Азерпур (Сумгайыт) - 2:3

60 кг

Айнур Исмаилова (Сумгайыт) - Фидан Бабарова (Сумгайыт) - 0:5

70 кг

Сема Аббасова (Сумгайыт) - Гизбес Юсубова (МВД) - первая победила с полным преимуществом

Все призеры

Юноши

44 кг

1. Брат Рагимов (Масаллы)

2. Хасан Сахрадли (РИМ "Техсил")

3. Хасрат Мамедов (Гянджа)

3. Тунар Сеидмамедов (Гянджа)

46 кг

1. Али Алиев (Гянджа)

2. Рустам Насибов (СО МВД)

3. Фарид Гулиев (Масаллы)

3. Реван Алескерли (Джалилабад)

48 кг

1. Айхан Гасанов (СК "Нефтчи")

2. Рамиз Агададашов ("РИМ "Техсил")

3. Гусейн Гулиев (Сумгайыт)

3. Хаял Ибрагимов (СК "Угур")

50 кг

1. Магомед Расулов ​​(Сумгайыт)

2. Огуз Гасанов (РИМ "Техсил")

3. Шахин Мустафаев (Гянджа)

3. Магомедали Керимли (НМХ)

52 кг

1. Али Джамалзаде (СК "Нефтчи")

2. Садык Мусаев (СК "Березлой")

3. Тунар Мехтиев (Гянджа)

3. Имран Ахундов (РИМ "Техсил")

54 кг

1. Рауль Гейдарли (ИК "Фируз")

2. Афлатун Исмиев (РИМ "Техсил")

3. Гусейн Аджалов (РИМ "Техсил")

3. Тунар Мамедов (Гянджа)

57 кг

1. Тогрул Гулиев ("Золотая перчатка")

2. Юсиф Гасанлы (МВД)

3. Юсиф Байларов (Сиязань)

3. Дениз Мирагаев (РИМ "Техсил")

60 кг

1. Шахин Асланов (РИМ "Техсил")

2. Организация Гулиева (РИМ "Техсил")

3. Нихат Агаев (СК "Нефтчи")

3. Омар Абдуллазаде (МК "Золотая перчатка")

63 кг

1. Хагверди Гасанов (Нахчыванская Автономная Республика)

2. Сейидамир Гулиев (РИМ "Техсил")

3. Эльмир Нифталиев (Гаджигабул)

3. Эльгюн Аббаслы (СК "Нефтчи")

66 кг

1. Дениз Зейналов (СК "Золотая перчатка")

2. Али Ализаде (Имишли)

3. Закария Рагимов (РИМ "Техсил")

3. Реван Гарибов (Гянджа)

70 кг

1. Адиль Залов (СК "Золотая перчатка")

2. Шукюр Алиев (Сумгайыт)

3. Джавад Салимов (РИМ "Техсил")

3. Джошгун Мурадов (Лянкяран)

75 кг

1. Тургай Аббасов (Нахчыванская Автономная Республика)

2. Гусейн Вагабов (БК "Апшерон")

3. Сахаддин Гасанлы (Гянджа)

3. Али Мамедли (UGM-7)

80 кг

1. Исмаил Велиев (СК "Нефтчи")

2. Эльвин Ахмедли (Агсу)

3. Али Самедзаде (Сумгайыт)

3. Ниджат Иманов (РИМ "Техсил")

+80 кг

1. Сафтар Мамедзаде (ФК "Нефтчи")

2. Ибрагим Нагиев (Гянджа)

3. Арзу Рзаев (БК "Абшерон")

Азад Гусейнов (Сумгайыт)

Девушки

46 кг

1. Нургуль Оджагова (Имишли)

2. Сабина Самедзаде (Астара)

3. Зарина Велизаде (СК 888)

48 кг

1. Гюляр Гусейнова (УГИМ-1)

2. Айлин Назарова (СК "Нефтчи")

3. Аян Новрузлу (RMIK)

50 кг

1. Амина Таги (СО МВД)

2. Сима Исмаилова (СК 888)

3. Айсу Алирзаева (СК 888)

52 кг

1. Джамиля Мурадлы (Сумгайыт)

2. Захра Мамедова (Knockout)

3. Захра Салимзаде (БК "Абшерон")

57 кг

1. Миррукийя Азерпур (Сумгайыт)

2. Сема Гусейнова (СК "Нефтчи")

60 кг

1. Фидан Бабарова (Сумгайыт)

2. Айнур Исмаилова (Сумгайыт)

3. Захра Иманова (Агстафа)

70 кг

1. Сема Аббасова (Сумгайыт)

2. Кизбас Юсубова (МВД)

3. Нурай Алимаммадова (Шабран)/