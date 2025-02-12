https://news.day.az/sport/1729649.html Азербайджанец-боец UFC проведет бой в Лас-Вегасе 15 февраля в Лас-Вегасе пройдет турнир "UFC Fight Night" с участием азербайджанского мастера смешанных единоборств Назима Садыхова. Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, Садыхову предстоит биться с бразильцем Исмаэлем Бонфимом.
Азербайджанец-боец UFC проведет бой в Лас-Вегасе
15 февраля в Лас-Вегасе пройдет турнир "UFC Fight Night" с участием азербайджанского мастера смешанных единоборств Назима Садыхова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, Садыхову предстоит биться с бразильцем Исмаэлем Бонфимом.
Свой последний на данный момент бой Садыхов провел 11 ноября 2023 года в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева. По итогам трехраундового поединка судьи зафиксировали ничью.
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