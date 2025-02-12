УЕФА осуществил выплаты азербайджанским клубам.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Континентальная футбольная организация выплатила средства девяти нашим клубам, за исключением "Карабаха", в рамках программы "Выплаты солидарности и развитие детского футбола". Клубы "Нефтчи", "Сабаил", "Габала", "Сумгайыт", "Сабах", "Араз-Нахчыван", "Зиря", "Туран Товуз" и "Кяпаз" получили по 217 222,22 евро.

Отметим, что финансовые средства в размере 1 955 000 евро, выделенные на сезон 2023/2024, были перечислены на счета клубов посредством АФФА.