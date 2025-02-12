https://news.day.az/sport/1729772.html УЕФА осуществил выплаты азербайджанским клубам УЕФА осуществил выплаты азербайджанским клубам. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА. Континентальная футбольная организация выплатила средства девяти нашим клубам, за исключением "Карабаха", в рамках программы "Выплаты солидарности и развитие детского футбола".
УЕФА осуществил выплаты азербайджанским клубам
УЕФА осуществил выплаты азербайджанским клубам.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Континентальная футбольная организация выплатила средства девяти нашим клубам, за исключением "Карабаха", в рамках программы "Выплаты солидарности и развитие детского футбола". Клубы "Нефтчи", "Сабаил", "Габала", "Сумгайыт", "Сабах", "Араз-Нахчыван", "Зиря", "Туран Товуз" и "Кяпаз" получили по 217 222,22 евро.
Отметим, что финансовые средства в размере 1 955 000 евро, выделенные на сезон 2023/2024, были перечислены на счета клубов посредством АФФА.
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