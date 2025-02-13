https://news.day.az/sport/1729803.html Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов - ФОТО В среду, 12 февраля, прошли первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Day.Az предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день. Результаты первых стыковых матчей ЛЧ 12 февраля: "Брюгге" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия) - 2:1; "Селтик" (Шотландия) - "Бавария" (Германия) - 1:2;
"Брюгге" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия) - 2:1;
Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов - ФОТО
В среду, 12 февраля, прошли первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
Day.Az предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты первых стыковых матчей ЛЧ 12 февраля:
"Брюгге" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия) - 2:1;
"Селтик" (Шотландия) - "Бавария" (Германия) - 1:2;
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Милан" (Италия) - 1:0;
"Монако" (Монако) - "Бенфика" (Португалия) - 0:1.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре