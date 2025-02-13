Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов

В среду, 12 февраля, прошли первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Day.Az предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты первых стыковых матчей ЛЧ 12 февраля:

"Брюгге" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия) - 2:1;
"Селтик" (Шотландия) - "Бавария" (Германия) - 1:2;
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Милан" (Италия) - 1:0;
"Монако" (Монако) - "Бенфика" (Португалия) - 0:1.