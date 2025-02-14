https://news.day.az/sport/1730137.html Азербайджанские волейболисты примут участие в чемпионате мира Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие в чемпионате мира ("The Clash Beach Volleyball Tournament"), который пройдет с 21 по 23 февраля в Хургаде, Египет.
Азербайджанские волейболисты примут участие в чемпионате мира
Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие в чемпионате мира ("The Clash Beach Volleyball Tournament"), который пройдет с 21 по 23 февраля в Хургаде, Египет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на египетские СМИ, в соревнованиях, которые пройдут на пляже Сахл-Хашиш, примут участие 97 команд из 30 стран, в общей сложности 165 спортсменов мужского и женского пола.
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