Азербайджанские волейболисты примут участие в чемпионате мира

Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие в чемпионате мира ("The Clash Beach Volleyball Tournament"), который пройдет с 21 по 23 февраля в Хургаде, Египет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на египетские СМИ, в соревнованиях, которые пройдут на пляже Сахл-Хашиш, примут участие 97 команд из 30 стран, в общей сложности 165 спортсменов мужского и женского пола.