Азербайджанские боксеры примут участие в турнире "Dracula Open"

Молодежная сборная Азербайджана по боксу примет участие в международном турнире, который пройдет в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что 14 спортсменов нашей команды будут бороться в турнире "Dracula Open", который пройдет в городе Брейла.

Главный тренер Эльбрус Рзаев предоставит шанс на соревнованиях Билалхабаши Назарову, Хикмету Мамедову (оба 48 кг), Нихату Гасымову (51 кг), Зидану Гумбатову (54 кг), Субхану Бабаеву (57 кг), Багиру Амирханлы (60 кг), Вюсалу Халилову (63,5 кг), Валеху Эйвазлы (67 кг), Рза Рзаеву (71 кг), Аббасгулу Шадлинскому, Ренату Гияслы (оба 75 кг), Мирджаллу Мирагаеву (80 кг), Гусейну Гусейнли (92 кг) и Магомеду Джафарову (+92 кг).

Нашу страну на турнире также представят судьи Ровшан Гадиров и Галиб Абиев.

Отметим, что финальные бои "Dracula Open", который начнется 16 февраля, пройдут 23-го.