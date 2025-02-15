В Азербайджане завершился чемпионат по шахматам

Состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие состоялось в бизнес-центре "Landmark".

Сначала был показан видеоролик о чемпионате. В своем выступлении начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов отметил, что организация чемпионата на высоком уровне окажет значительное влияние на развитие шахмат в нашей стране.

Президент Федерации шахмат Махир Мамедов обратил внимание на участие в чемпионате титулованных шахматистов и поздравил победителей.

Затем состоялась церемония награждения. Победителям были вручены медали, кубки, букеты цветов и сертификаты.

Отметим, что в мужском зачете победу одержал Рауф Мамедов, а в женском - Гюнай Мамедзаде.