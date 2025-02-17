Мадридский "Реал" грозится покинуть чемпионат Испании

Мадридский "Реал" может покинуть чемпионат Испании и начать выступления в другой лиге из-за "преследований со стороны судей".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sport.es.

Источник утверждает, что у главы Ла Лиги Хавьера Тебаса и президента "Реала" Флорентино Переса уже созрел конфликт. Мадридский клуб рассматривает возможность прошения "убежища" в другой лиге. "Сливочные" планируют выступления в Бундеслиге, Серии А или Лиге 1.

Также отмечается, что присутствие "Реала" в одной из этих лиг повысило бы спортивный уровень соревнований, но прежде всего, имидж клуба, что позволило бы "Реалу" увеличить свои доходы.