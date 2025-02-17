Бакинский "Большой шлем" вошел в историю японского дзюдо

Команда Японии по дзюдо, выиграв десять золотых наград на "Большом шлеме" в Баку, добилась одного из самых впечатляющих результатов за все время выступлений за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, родоначальники дзюдо не впервые завоевывают десять высших медалей. Но такие достижения они, как правило, показывали на домашнем "Большом шлеме" в Токио. В частности, последний тунир в столице Японии принес хозяевам 13 золотых, девять серебряных и 16 бронзовых наград.

Однако результат бакинского "Большого шлема" в этом плане стоит особняком, так как на выездных состязаниях показатели японцев бывают существенно ниже. В этом смысле результат Баку, где они добыли 10 золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды, показателен сам по себе и является одним из самых высоких для Японии.