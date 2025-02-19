АФФА оштрафовала несколько клубов

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, на встрече обсуждались события XXIII тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

После обсуждений комитет принял соответствующие решения.

16 февраля 2025 года на 47-й минуте матча между командами "Туран Товуз" и "Араз-Нахчыван" в XXIII туре Премьер-лиги Мисли Игор Рибейро, игрок номер четыре клуба "Араз-Нахчыван", получил прямую красную карточку за то, что лишил соперника очевидной возможности забить гол. Клуб "Араз-Нахчыван" был оштрафован на 1000 манатов (статья 41);

На 800 манатов оштрафован клуб "Нефтчи" за то, что его болельщики бросали на поле посторонние предметы во время матча XXIII тура Премьер-лиги Мисли "Нефтчи" - "Карабах" 16 февраля 2025 года (статья 52.1);

16 февраля 2025 года во время матча XXIII тура Премьер-лиги Мисли "Нефтчи" - "Карабах" болельщики клуба "Нефтчи" допустили массу оскорбительных высказываний в адрес команды соперника. Так как данный инцидент произошел уже в третий раз в этом сезоне, клуб "Нефтчи" был оштрафован на 1000 манатов (статья 43.7);

Клуб "Карабах" оштрафован на 700 манатов за получение желтых карточек четырьмя игроками в матче XXIII тура "Нефтчи" - "Карабах" Премьер-лиги Мисли 16 февраля 2025 года (статья 37);

16 февраля 2025 года на 22-й минуте матча между "Нефтчи" и "Карабах" в XXIII туре Премьер-лиги Мисли игрок клуба "Карабах" под номером 81 Кевин Медина получил прямую красную карточку за грубый фол. Игрок был дисквалифицирован на два матча, а клуб "Карабах" оштрафован на 1500 манатов (статья 39.1);

16 февраля 2025 года во время матча между "Нефтчи" - "Карабах" в XXIII туре Премьер-лиги Мисли болельщики клуба "Карабах" допустили массу оскорбительных заявлений в адрес команды соперника. Так как данный инцидент произошел в третий раз в этом сезоне, клуб "Карабах" оштрафован на 1000 манатов (статья 43.7);