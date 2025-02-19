Невероятная презентация в Лондоне

Идея общей презентации команд перед началом сезона обсуждалась ещё при Экклстоуне в рамках ассоциации команд FOTA, но тогда договориться не удалось, в том числе из-за денег и обязательств перед партнёрами. Потом предложение обсуждалось уже при Liberty Media - и в год 75-летия Формулы 1 его удалось частично реализовать в виде общей презентации раскраски новых машин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, в качестве режиссёра шоу "F1 75 Live at The O2" выступил Брайан Бёрк и его компания Brian Burke Creative, организовавшая церемонию открытия Гран При Лас-Вегаса 2023 года.

Музыкальным оформлением занимался композитор и дирижёр Брайан Тайлер, написавший заглавную тему Формулы 1, но главную роль сыграли приглашённые звёзды - кантри-исполнитель Кейн Браун, рок-певец и рэпер mgk, прежде известный как Machine Gun Kelly, и группа Take That.

Билеты во вмещающий 20000 зрителей лондонский зал О2 были распроданы за час. Цены начинались от 50 фунтов, но стоимость билетов значения не имела, как и тот факт, что реальных машин 2025 года команды в Лондон не привезли. Это были либо прошлогодние машины в новой раскраске, либо модели из углепластика - в Sauber заранее объявили, что на следующий день продадут эту модель с аукциона.

Вели мероприятие британский комик и актёр Джек Уайтхолл и журналисты F1 TV Лора Винтер, Лоуренс Барретто и Ариана Браво. Каждой команде дали по семь минут шоу, они выходили в порядке, обратном положению в Кубке конструкторов прошлого сезона - команда Sauber открывала программу, команда McLaren её завершала.

Шоу началось с выступления Machine Gun Kelly, спевшего попурри из своих песен. Следом на сцену поднялся ведущий церемонии - местный комик Джек Уайтхолл, смешивший сидевших в зале гонщиков и публику. После показали эффектный ролик памятных моментов из истории Формулы 1 - и начались презентации.

Sauber

Презентация раскраски Sauber прошла под шоу группы барабанщиков на сцене, залитой фирменным для спонсоров команды - компании Stake - кислотно-зелёным светом.

На платформе показали модель машины в цветах 2025 года. На сцену вышли руководитель команды Маттиа Бинотто и оба гонщика.

Нико Хюлкенберг: "Я в предвкушении сезона 2025 года и с огромным удовольствием на следующей неделе сяду за руль и снова нажму на газ!"

Габриэль Бортолето: "Так здорово видеть, что сегодня здесь так много зрителей! Я полон энергии в преддверии моего дебютного сезона и просто очень-очень рад!"

Маттиа Бинотто: "Я полон энергии, мы готовы к новому сезону, он будет очень важным для нашей команды. И мне очень нравится, как выглядит наша новая машина! В 2025 году постараемся добиться улучшений по сравнению с прошлым сезоном".

Williams

Презентация раскраски Williams началась с фразы Фрэнка Уильямса "Мы - гонщики" на фоне кадров исторических побед команды.

Руководитель команды Джеймс Ваулз вышел на сцену без гонщиков, провозгласил "начало новой эры" и пригласил Карлоса Сайнса и Алекса Элбона в белых комбинезонах. Новая машина выполнена в характерной синей гамме и очень узнаваема.

Официальная презентация FW47 состоялась за несколько дней до презентации раскраски, когда команда обкатала новинку в Сильверстоуне.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: "Сегодняшний вечер стал особенным для Atlassian Williams Racing, когда на шоу F1 75 Live мы представили миру раскраску FW47.

Эта машина стала результатом преданности и упорного труда каждого сотрудника нашей базы, мы неустанно работали над тем, чтобы команда вернулась на те позиции, которых она заслуживает.

Невероятная поддержка наших болельщиков здесь и по всему миру напоминает нам о том, почему мы это делаем - мы в этом путешествии вместе. В этом сезоне нас ждет много интересного, мы с нетерпением ждём выезда на трассу и хотим заставить вас гордиться нами".

Карлос Сайнс: "Какая невероятная ночь, чтобы представить раскраску нашей машины FW47 болельщикам на стадионе O2 Arena на шоу F1 75 Live! Энергия, страсть и поддержка болельщиков составляют суть нашего спорта.

Мы знаем, что нас ждёт долгий путь, но каждый день делаем шаги, чтобы помочь Williams вернуться на позиции, на которых команда должна быть, и мы не сможем сделать этого без вас.

Не могу дождаться, когда машина выедет на трассу в Бахрейне, и мы всё сделаем, чтобы вместе провести отличный сезон!"

Алекс Элбон: "Сегодняшняя презентация удалась! На шоу F1 75 Live мы представили нашу новую машину, и это был совершенно особенный момент. Но ещё лучше, что всё это происходило на глазах болельщиков.

FW47 выглядит невероятно здорово, и я уже не могу дождаться момента, когда на тестах в Бахрейне снова сяду за руль. Сегодня мы зарядились энергией от болельщиков, и это замечательно, мы ценим вашу поддержку. Давайте вместе стремиться к успеху!"

RB

В Racing Bulls поступили традиционно - гонщики стянули покрытие с машины, выполненной в необычной бело-синей гамме с ярким пятном логотипа Red Bull.

Айзек Хаджар: "Я всю жизнь стремился стать гонщиком Формулы 1, поэтому мне даже не верится, что сбывается моя мечта. Не думаю, что мне будет легко, но я рад, что смогу учиться у такого профессионала, как Юки Цунода. Постараюсь научиться у него всему, что необходимо знать новичку!"

Юки Цунода: "Надеюсь, что мой пятый сезон в Формуле 1 станет продолжением предыдущих лет, на протяжении которых я постоянно прогрессировал. Планирую добиться новых успехов и повысить уровень профессиональной подготовки.

К концу прошлого года у меня был уже более уверенный психологический настрой, и я уже лучше контролировал свои эмоции, чем в начале сезона. Но теперь я хочу стать ещё более собранным и поработать над разного рода нюансами.

Это позволит прибавить и продолжать сражаться за места в призовой десятке, хотя ожидаю, что уровень соперничества в этом году будет выше, чем когда-либо. Буду двигаться вперёд постепенно, но уверенности мне не занимать".

Haas

В Haas F1 полностью сменился состав. Вместе с руководителем команды Айо Комацу машину представляли Эстебан Окон и Оливер Берман - француз и британец будут в этом году выступать за американскую команду.

Новую VF-25 уже обкатали в рамках съёмочного дня, но автодром был закрыт для посторонних, чтобы фотографии до презентации не утекли в сеть.

Команде было, чем удивить - в команде инвертировали прошлогоднюю раскраску, так что чёрное стало белым, а белое - чёрным.

Айо Комацу, руководитель Haas F1: "Ещё никогда перед стартом сезона наша мотивация не была на таком высоком уровне. До последнего этапа чемпионата 2024 года мы боролись за 6-е место в Кубке конструкторов, и это было здорово. Темпы модернизации в прошлом сезоне были беспрецедентными в истории нашей команды.

Мы начинаем наш десятый сезон в Формуле 1 с верой в то, что мы сможем соперничать со всеми. Команда стала по-настоящему сплочённой, и мне тоже очень интересно посмотреть, каких результатов мы сможем добиться с машиной VF-25.

Все наши подразделения в Каннаполисе, Бэнбери и Маранелло упорно трудятся, чтобы нормально провести тесты в Бахрейне. Наш конструкторский отдел под руководством Андреа Де Цордо неустанно работает над тем, чтобы развить успешную концепцию, заложенную в прошлогоднюю VF-24, и воплотить все её достоинства в VF-25.

Вместе с Эстебаном Оконом и Оливером Берманом мы готовы приступить к работе на трассе и набрать какой-то километраж ещё до Гран При Австралии, с которого в следующем месяце начнётся сезон".

Alpine

Презентацию Alpine предваряло выступление диджея Брайна Тайлора в сине-голубой световой заливке.

Новая машина раскрашена в характерные ярко розовые цвета спонсора команды - компании BWT. Этот же цвет доминирует на комбинезонах гонщиков. Презентация была очень короткой - гонщики провели на сцене меньше всех - всего пару минут.

Оливер Оукс, руководитель команды: "Это важный день в сезоне Формулы 1. Во-первых, мы много работали на базах в Энстоуне и Вири, чтобы подготовиться к предстоящему сезону.

Мы хотим провести сезон на конкурентоспособном уровне. Важно продолжать идти вперёд и улучшать машину, но при этом уделять пристальное внимание разработке машины для 2026 года, с учётом нового регламента".

Aston Martin

В начале презентации показали погоню на катере по Темзе из сериала про агента 007 - машины Aston Martin появились в нём ещё в 1964-м.

В подготовленном командой ролике гонщики опустились на крышу О2 с вертолёта и вышли на сцену под увертюру Джона Барри из "бондианы", показав машину в характерной раскраске British Racing Green.

На сцене появилась певица Tems, в конце песни Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл вышли вместе с новым руководителем команды Энди Кауэллом.

Энди Кауэлл: "Мы рады представить на F1 75 Live раскраску AMR25, нашей новой машины.

Такая презентация даёт уникальную возможность вовлечь болельщиков, наших партнёров и всех наших коллег, и ещё более особенной её делает тот факт, что для меня это первое подобное событие в роли руководителя команды.

Машина в раскраске 2025 года смотрится отлично, и это оформление можно считать продолжением традиций команды. Хочется поскорее увидеть, как наши гонщики через несколько дней впервые выведут AMR25 на трассу".

Mercedes

Впервые в новейшей истории команда представляла новую машину без Льюиса Хэмилтона - напарником Джорджа Расселла стал перспективный и пока застенчивый Кими Антонелли - вместе с руководителем команды Тото Вольффом они представили публике новую W16 - её презентация в команде пройдёт 24 февраля - перед зимними тестами.

Раскраска получилась узнаваемой - чёрной с логотипами Petronas на зелёном фоне и серебристым носовым обтекателем.

Тото Вольфф: "Какой невероятный вечер и шоу, устроенное Формулой 1! Спорт продолжает устанавливать планку всё выше, и я надеюсь, что тысячи зрителей на трибунах и все, кто смотрел трансляцию дома, получили удовольствие.

У Mercedes долгая история в автоспорте, и для нас невероятная честь продолжать эстафету. В этом году мы начинаем следующую главу в нашей истории вместе с Джорджем и Кими. Команда с нетерпением ждёт старт сезона".

Джордж Расселл: "Сегодняшний вечер стал невероятным событием. Удивительно видеть здесь столько болельщиков, разделяющих любовь к нашему спорту. Формула 1 продолжает расширять границы и ещё выше поднимать планку. Впереди захватывающий сезон, я с нетерпением жду его начала. Новая машина выглядит великолепно, мы с Кими сделаем всё, чтобы она привела команду к успехам на трассе".

Кими Антонелли: "Невероятно видеть столько болельщиков в Лондоне, сегодня вечером. Это особенный день в начале моего первого сезона в Формуле 1. Для меня большая честь представлять Mercedes и выступать за заводскую команду. Я упорно работал зимой, хорошо подготовился и с нетерпением жду тестов в Бахрейне".

Red Bull

Презентация новой машины Red Bull началась под музыку Rolling Stones, перешла в свист публики в адрес поднявшегося на сцену Кристиана Хорнера - из-за прошлогодних историй и реплик в адрес британцев, и сменилась небольшим детективным фильмом о доставке RB 21 на церемонию. Закончилось всё выходом большой массовки позади Макса Ферстаппена и Лиама Лоусона.

Машина выполнена в традиционных цветах. В команде подчеркнули, что в этом году другой презентации не будет - только лондонская, в следующий раз команда покажет RB 21 на тестах.

Кристиан Хорнер: "Команда много работала зимой, чтобы исправить некоторые недостатки прошлой RB20. Мы продуктивно провели это время и вскоре узнаем, удалось ли нам решить некоторые из проблем.

Команда смогла прибавить в последней трети прошлого года. Посмотрим, удастся ли нам сделать ещё один шаг вперёд в первых гонках нового сезона".

Ferrari

Презентация Ferrari началась с короткого ролика в память об Энцо Феррари, у которого сегодня день рождения. Новая SF25 выполнена в традиционных красных цветах с большой белой полосой под логотипом HP на воздухозаборнике двигателя.

Руководитель команды Фредерик Вассёр с оптимизмом говорил о предстоящем сезоне, потом микрофон взял Шарль Леклер, а следом, под аплодисменты британской публики, сказал несколько слов Льюис Хэмилтон.

Фредерик Вассёр: "Презентация новой машины - очень волнительный момент, и вся наша команда испытывает гордость. Позади месяцы упорной работы над SF-25, и мы рады видеть плоды наших усилий, воплощённых в этой машине, уже готовой выехать на гоночную трассу.

В прошлом сезоне мы боролись за Кубок конструкторов до последнего поворота и теперь решительно настроены добиться большего - наша цель в том, чтобы выиграть чемпионат в обоих зачётах. У нас изменился состав команды: к Шарлю Леклеру присоединился Льюис Хэмилтон, и команда готова сделать следующий шаг.

Мы понимаем, какие трудности нам предстоит преодолеть, но готовы полностью выложиться, чтобы выступать на самом высоком уровне, понимая, что всегда можем рассчитывать на поддержку и энтузиазм наших болельщиков, которые всегда нас вдохновляют.

А теперь нам пора полностью сосредоточиться на деле, которым мы занимаемся, и пусть результаты на трассе говорят сами за себя. Лично я не могу дождаться начала сезона!"

Шарль Леклер: "Презентация SF-25 меня по-настоящему воодушевила. Каждый год мы прилагаем все усилия, чтобы добиться улучшений, и вся команда упорно трудится на протяжении многих месяцев. В прошлом году мы видели, насколько острым было соперничество и были близки к завоеванию Кубка конструкторов.

В этом году задача ясна: мы хотим победить в командном зачёте, а моя личная цель состоит в том, чтобы стать чемпионом мира. К нашей команде присоединился Льюис, и мы уже работаем вместе - надеюсь, его опыт и подход к делу станет для меня источником вдохновения.

Физически и психологически я более чем готов к новому сезону, и мне хочется поскорее приступить к работе на трассе. Я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы Ferrari вернулась на вершину".

Льюис Хэмилтон: "Несколько моих первых недель были совершенно замечательными, и прежде всего я увидел, с какой страстью и самоотдачей трудится вся команда.

Участвовать в моей первой презентации машины Ferrari было невероятно здорово. В подготовку к предстоящему сезону вложены огромные усилия, и мы решительно настроены добиться успеха. Я начинаю год с большими ожиданиями, и ещё большей энергией меня заряжает уверенный настрой всех, с кем я успел познакомиться за этот месяц.

Я тоже участвую в этом путешествии вместе с командой, и мне хочется поскорее приступить к работе на трассе, чтобы мы с Шарлем подгоняли друг друга и делали всё, что в наших силах, чтобы команда добилась побед".

McLaren

Последней показали раскраску новой машины действующих обладателей Кубка конструкторов из McLaren. На экранах и на сцене появились архивные кадры и три чемпионских машины - Айртона Сенны, Мики Хаккинена и Льюиса Хэмилтона - и прошлогодний Кубок конструкторов.

Интервью у чемпионов - Зака Брауна, Ландо Норриса и Оскара Пиастри брал другой бывший гонщик McLaren Мартин Брандл, впервые за вечер поднявшийся на сцену.

Защитное покрывало с машины стянули Зак Браун и руководитель команды Андреа Стелла, а гонщики рассказали об ожиданиях от сезона.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: "Мы рады представить потрясающую раскраску MCL39 - нашей машины 2025 года, на которой Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут бороться за победы. Это особый момент - мы начинаем защиту Кубка конструкторов.

В соответствии с давними традициями McLaren, дизайн машины 2025 года стал эволюцией ливреи, принёсшей нам титул. Мы с нетерпением ждем начала сезона и благодарим за постоянную поддержку наших партнеров и фантастических болельщиков. Вперед, на гонки!"

Андреа Стелла, руководитель команды: "Презентация раскраски MCL39 - важная веха на пути к началу нового сезона. Результаты станут ещё плотнее, ведь впереди последний год для текущего регламента, но мы приложили все усилия, чтобы постараться быть лучшими во всём. Наша цель - продолжать бороться за подиумы и победы".

Ландо Норрис: "Я рад видеть раскраску MCL39, унаследовавшей цвета прошлогодней машины, с которой мы выиграли Кубок конструкторов. Уверен, болельщикам нравятся подобные традиции. С нетерпением жду начала предсезонных тестов в Бахрейне".

Оскар Пиастри: "В прошлом году я провёл свой второй сезон в команде, он получился весьма позитивным, и я рад, что наша машина 2025 года раскрашена почти так же. С нетерпением жду предстоящего года, особенно гонку Мельбурне, когда я впервые в этом сезоне буду гоняться на MCL39 на своей домашней трассе".