Сборная Азербайджана в первой корзине

Состоится жеребьевка чемпионата мира по мини-футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что церемония пройдет 12 марта.

В преддверии турнира в Баку 32 команды были разделены на четыре корзины. Сборная Азербайджана, считающаяся одним из главных фаворитов чемпионата мира, попала в первую корзину.

Корзина 1: Румыния, Казахстан, Сербия, Венгрия, Мексика, Чехия, Словакия, Азербайджан;

Корзина 2: Болгария, Черногория, США, Франция, Украина, Грузия, Мавритания, Гана;

Корзина 3: Англия, Португалия, Босния и Герцеговина, Таиланд, ОАЭ, Чад, Испания, Словения;

Корзина 4: Польша, Индия, Турция, Коста-Рика, Израиль, Бахрейн, Узбекистан, Аргентина.

Отметим, что место и время начала церемонии жеребьевки пока не определены.