Лига чемпионов: "Реал" и "Боруссия" сыграют на выезде, английские команды - дома

Сегодня завершится 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az, что в рамках ответных матчей состоятся четыре игры.

Во Франции встретятся "Лилль" и "Боруссия Дортмунд". Английские команды "Арсенал" и "Астон Вилла" проведут на своем поле матчи с ПСВ и "Брюгге" соответственно. В очередном мадридском дерби встретятся "Атлетико" и "Реал Мадрид".

Отметим, что четвертьфиналы начнутся восьмого апреля.

Лига Чемпионов
1/8 финала, ответные матчи

12 марта

21:45. "Лилль" - "Боруссия Дортмунд"
Первая игра - 1:1

00:00. "Арсенал" - ПСВ
Первая игра - 7:1

00:00. "Астон Вилла" - "Брюгге"
Первая игра - 3:1

00:00. "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Мадрид"
Первая игра - 1:2