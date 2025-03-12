https://news.day.az/sport/1736339.html Лига чемпионов: "Реал" и "Боруссия" сыграют на выезде, английские команды - дома Сегодня завершится 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Как передает Day.Az, что в рамках ответных матчей состоятся четыре игры. Во Франции встретятся "Лилль" и "Боруссия Дортмунд". Английские команды "Арсенал" и "Астон Вилла" проведут на своем поле матчи с ПСВ и "Брюгге" соответственно.
Лига Чемпионов
21:45. "Лилль" - "Боруссия Дортмунд"
00:00. "Арсенал" - ПСВ
00:00. "Астон Вилла" - "Брюгге"
00:00. "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Мадрид"
Лига чемпионов: "Реал" и "Боруссия" сыграют на выезде, английские команды - дома
Сегодня завершится 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.
Как передает Day.Az, что в рамках ответных матчей состоятся четыре игры.
Во Франции встретятся "Лилль" и "Боруссия Дортмунд". Английские команды "Арсенал" и "Астон Вилла" проведут на своем поле матчи с ПСВ и "Брюгге" соответственно. В очередном мадридском дерби встретятся "Атлетико" и "Реал Мадрид".
Отметим, что четвертьфиналы начнутся восьмого апреля.
Лига Чемпионов
1/8 финала, ответные матчи
12 марта
21:45. "Лилль" - "Боруссия Дортмунд"
Первая игра - 1:1
00:00. "Арсенал" - ПСВ
Первая игра - 7:1
00:00. "Астон Вилла" - "Брюгге"
Первая игра - 3:1
00:00. "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Мадрид"
Первая игра - 1:2
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