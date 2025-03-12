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Лига чемпионов: "Реал" и "Боруссия" сыграют на выезде, английские команды - дома

Сегодня завершится 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Как передает Day.Az, что в рамках ответных матчей состоятся четыре игры. Во Франции встретятся "Лилль" и "Боруссия Дортмунд". Английские команды "Арсенал" и "Астон Вилла" проведут на своем поле матчи с ПСВ и "Брюгге" соответственно.