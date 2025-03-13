"Губа" сыграет с "Лянкяраном"

Сегодня стартует 18-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первый день тура состоится один матч.

Единственная игра пройдет в группе B. "Лянкяран" встретится с "Губой". Аутсайдеры чемпионата сыграют в Лянкяране.

Отметим, что тур завершится 16 марта.

Азербайджанская баскетбольная лига

18-й тур, 13 марта

Группа B

14:00 "Лянкяран" - "Губа"

Лянкяранский ОСК