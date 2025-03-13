https://news.day.az/sport/1736611.html "Губа" сыграет с "Лянкяраном" Сегодня стартует 18-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первый день тура состоится один матч. Единственная игра пройдет в группе B. "Лянкяран" встретится с "Губой". Аутсайдеры чемпионата сыграют в Лянкяране. Отметим, что тур завершится 16 марта. Азербайджанская баскетбольная лига
Азербайджанская баскетбольная лига
Группа B
"Губа" сыграет с "Лянкяраном"
Сегодня стартует 18-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первый день тура состоится один матч.
Единственная игра пройдет в группе B. "Лянкяран" встретится с "Губой". Аутсайдеры чемпионата сыграют в Лянкяране.
Отметим, что тур завершится 16 марта.
Азербайджанская баскетбольная лига
18-й тур, 13 марта
Группа B
14:00 "Лянкяран" - "Губа"
Лянкяранский ОСК
|
Место
|
Команда
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1
|
Гянджа
|
17
|
13
|
4
|
30
|
2
|
Шеки
|
17
|
13
|
4
|
30
|
3
|
Орду
|
17
|
11
|
6
|
28
|
4
|
Сумгайыт
|
17
|
7
|
10
|
24
|
5
|
Губа
|
17
|
4
|
13
|
21
|
6
|
Лянкяран
|
17
|
3
|
14
|
20
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