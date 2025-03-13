Представитель Федерации волейбола Азербайджана назначен на матч турецкой команды

Европейская конфедерация волейбола (CEV) в очередной раз назначила Михаила Фришмана, специалиста по международным связям Департамента коммуникаций Федерации волейбола Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Фришман оценит работу судей в ответном матче между командами "THY ISTANBUL" (Турция) и "Igor Gorgonzola NOVARA" (Италия) в рамках полуфинальной стадии Кубка ЕКВ по волейболу среди женских команд.

Судьями сегодняшнего матча в Стамбуле будут серб Дарко Савич и испанка Глория Соуто Хименес.

Отметим, что в первом матче между командами победу со счетом 3:0 одержали итальянцы.