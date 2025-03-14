Игрок швейцарской команды в сборной Азербайджана

Сборная Азербайджана по футболу U-19 проведет учебно-тренировочный сбор в Габале.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сбор команды продлится с 17 по 23 марта.

В рамках подготовки сборная U-19 проведет два товарищеских матча со сборной Молдовы соответствующей возрастной группы 19 и 22 марта. Обе игры начнутся в 17:00.

Отметим, что в состав команды вызваны 24 игрока.

1

Хабиб Хушанов

Габала

2

Айхан Ализаде

Сабах

3

Афтандил Арыхов

Сумгайыт

4

Мурад Мустафаев

Нефтчи

5

Рашад Алышов

Карабах

6

Омар Гасанли

Карабах

7

Али Набизаде

Нефтчи

8

Сейди Данзиев

Сабах

9

Вусал Пашаев

Сумгайыт

10

Гасан Махмудлу

Нефтчи

11

Али Гурбанов

Сумгайыт

12

Эльтон Бабазаде

Карабах

13

Хикмет Джабраилзаде

Карабах

14

Эмин Фейзуллаев

Сабах

15

Бабамирза Мехтиев

Сабах

16

Масуд Алишанлы

Карабах

17

Зия Шекерханов

Габала

18

Амир Алиев

Сабах

19

Омар Керимов

Габала

20

Арзу Мадатов

Туран Товуз

21

Мамед Махмудлу

Стад Ньон (Швейцария)

22

Рауф Гафаров

Зиря

23

Нихад Оруджали

Сумгайыт

24

Тогрул Тапдыглы

Сумгайыт