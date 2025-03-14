Игрок швейцарской команды в сборной Азербайджана
Сборная Азербайджана по футболу U-19 проведет учебно-тренировочный сбор в Габале.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сбор команды продлится с 17 по 23 марта.
В рамках подготовки сборная U-19 проведет два товарищеских матча со сборной Молдовы соответствующей возрастной группы 19 и 22 марта. Обе игры начнутся в 17:00.
Отметим, что в состав команды вызваны 24 игрока.
|
1
|
Хабиб Хушанов
|
Габала
|
2
|
Айхан Ализаде
|
Сабах
|
3
|
Афтандил Арыхов
|
Сумгайыт
|
4
|
Мурад Мустафаев
|
Нефтчи
|
5
|
Рашад Алышов
|
Карабах
|
6
|
Омар Гасанли
|
Карабах
|
7
|
Али Набизаде
|
Нефтчи
|
8
|
Сейди Данзиев
|
Сабах
|
9
|
Вусал Пашаев
|
Сумгайыт
|
10
|
Гасан Махмудлу
|
Нефтчи
|
11
|
Али Гурбанов
|
Сумгайыт
|
12
|
Эльтон Бабазаде
|
Карабах
|
13
|
Хикмет Джабраилзаде
|
Карабах
|
14
|
Эмин Фейзуллаев
|
Сабах
|
15
|
Бабамирза Мехтиев
|
Сабах
|
16
|
Масуд Алишанлы
|
Карабах
|
17
|
Зия Шекерханов
|
Габала
|
18
|
Амир Алиев
|
Сабах
|
19
|
Омар Керимов
|
Габала
|
20
|
Арзу Мадатов
|
Туран Товуз
|
21
|
Мамед Махмудлу
|
Стад Ньон (Швейцария)
|
22
|
Рауф Гафаров
|
Зиря
|
23
|
Нихад Оруджали
|
Сумгайыт
|
24
|
Тогрул Тапдыглы
|
Сумгайыт
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