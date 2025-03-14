Игрок швейцарской команды в сборной Азербайджана

Сборная Азербайджана по футболу U-19 проведет учебно-тренировочный сбор в Габале.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сбор команды продлится с 17 по 23 марта.

В рамках подготовки сборная U-19 проведет два товарищеских матча со сборной Молдовы соответствующей возрастной группы 19 и 22 марта. Обе игры начнутся в 17:00.

Отметим, что в состав команды вызваны 24 игрока.