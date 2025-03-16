В Мингячевире проходит первенство Азербайджана по гребле

Открытие первенства Азербайджана по гребле среди юниоров и молодежи состоялось в воскресенье в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр". Выступившие на церемонии открытия турнира, организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, отметили важность соревнований для популяризации этого вида спорта. После выступлений был дан старт соревнованиям.

Как Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-секретаря Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вюсал Гурбанов, в турнире принимают участие более 100 спортсменов 2007-2012 годов рождения, соревнующихся в разных возрастных категориях в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ. По сравнению с предыдущими годами число участников возросло.

Спортсмены состязаются в заплыве на одноместных, двухместных и четырехместных академических лодках на дистанции 500, 1000 и 1500 метров, заплыве на одноместных каноэ на дистанции 200, 500 и 1000 метров, а также заплыве на одноместных, двухместных и четырехместных байдарках на дистанции 200, 500 и 1000 метров.

"Впервые в рамках национального турнира проводятся соревнования на четырехместных байдарках, что увеличивает количество участников. В нынешнем году к соревнованиям присоединились более профессиональные спортсмены. В целом одной из главных целей является повышение интереса к этому специфическому виду спорта, обеспечение массовости, воспитание сильных, профессиональных атлетов среди юниоров и молодежи, а также привлечение отличившихся спортсменов в национальную сборную", - отметил Вюсал Гурбанов.

Первенство продолжится 17 марта, по его итогам победители будут награждены дипломами и медалями.

Лучшие спортсмены примут участие в международной регате "Кубок Президента", которая пройдет в мае по случаю годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Эти соревнования, включенные в официальный календарный план Европейской ассоциации каноэ (ECA), состоятся в водохранилище Суговушан и Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".