Определился победитель "Кубка по футзалу среди девочек"

В Ленкорани прошел "Кубок по футзалу среди девочек до 14 лет", организованный АФФА при поддержке УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в турнире, организованном в Олимпийском спортивном комплексе Лянкярана, соревновались восемь команд в двух группах.

В раунде плей-офф встретились две лучшие команды групп. Победителем турнира стала средняя школа № 2. Средняя школа №7 и средняя школа №4 заняли второе и третье места соответственно. Самым результативным игроком турнира стала ученица средней школы №2 Мадина Гусейнова, забившая три гола. Лучшим игроком турнира признана ученица средней школы №4 Назрин Казымзаде, а лучшим вратарем - ученица этой же школы Ругайя Исаева.

Команды, занявшие первые три места, были награждены дипломами и медалями, а команда-победитель - кубком. Награды вручили руководитель департамента женского футбола АФФА Амина Гасанова, главный тренер женской сборной Азербайджана Сиясет Аскеров и главный тренер сборной Азербайджана U-15 (девочки) Гюленбар Гасымова.

Отметим, что основной целью проекта является привлечение новых футболисток в женскую лигу АФФА U-15 и в национальные сборные младших возрастных групп в будущем. Участвующие команды получили спортивную форму и инвентарь от АФФА и УЕФА.