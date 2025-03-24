https://news.day.az/sport/1739471.html Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира - ФОТО В Кантаньеде (Португалия) продолжается Кубок мира по аэробике. Как Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, вышедшие в финал азербайджанские гимнасты Медина Мустафаева и Владимир Долматов успешно завершили свои выступления. Наша смешанная команда завоевала золотую медаль, набрав 19,350 балла.
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира - ФОТО
Азербайджанские гимнасты Медина Мустафаева и Владимир Долматов успешно выступили на Кубке мира по аэробной гимнастике в португальском городе Кантанхеде.
Об этом сообщили в Федерации гимнастики, передает Day.Az.
Было отмечено, что они завоевали золотую медаль в парной программе.
Судьи присудили им 19.350 очков и тем самым азербайджанские гимнасты поднялись на высшую ступень пьедестала почета.
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