Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира

Азербайджанские гимнасты Медина Мустафаева и Владимир Долматов успешно выступили на Кубке мира по аэробной гимнастике в португальском городе Кантанхеде.

Об этом сообщили в Федерации гимнастики, передает Day.Az.

Было отмечено, что они завоевали золотую медаль в парной программе.

Судьи присудили им 19.350 очков и тем самым азербайджанские гимнасты поднялись на высшую ступень пьедестала почета.