Одному из самых известных бойцов UFC грозит до семи лет лишения свободы.

Бывшему двойному чемпиону UFC в полулегком (до 66 кг) и легком (до 70 кг) весах ирландцу Конору Макгрегору грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Irish Independent.

Согласно имеющейся информации, директор государственного обвинения Ирландии внимательно изучил публикации Конора в X (ранее Twitter), сделанные в ночь перед беспорядками в Дублине в ноябре 2023 года, в которых он высказывался о мигрантах. По мнению властей, его сообщения могли спровоцировать насилие со стороны ирландцев.

По законам Ирландии за разжигание ненависти предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Отметим, что обвинения в адрес Макгрегора на данный момент не выдвигались, поскольку расследование продолжается.