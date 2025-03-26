Тренер сборной Азербайджана отказался комментировать свою отставку

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш не дал ясного ответа на вопрос о своей отставке после поражения от команды Беларуси со счётом 0:2.

Как передает Day.Az, на пресс-конференции он сказал, что этот вопрос следует адресовать Федерации футбола Азербайджана. Говоря о сравнении сборных Азербайджана и Португалии, португальский наставник напомнил, что провёл 109 матчей за национальную команду своей страны, из которых было всего 20 поражений:

"Нельзя сравнивать сборные Португалии и Азербайджана. В Португалии увольняют, если ты проигрываешь дважды подряд. Я никогда не проигрывал дважды подряд. Я был чемпионом Европы и победителем Лиги Наций. Также не проигрывал дважды подряд в Греции. Этот вопрос следует адресовать Федерации, а не мне".

Отвечая на комментарий о том, что сборная Азербайджана проиграла 7 из 8 матчей, Сантуш подчеркнул, что не ему стоит обсуждать такие вопросы: "У меня есть контракт. Моя работа как главного тренера - это оценивать потенциал игроков, готовить их. Мы использовали много молодых футболистов, что также является шагом вперёд. Мы настроены продолжать работать".