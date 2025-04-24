Агададаш Сальянски покидает "Нефтчи"

Молодой нападающий Агададаш Сальянски покинет "Нефтчи" по окончании текущего сезона.

https://www.day.az/update_cache.php, 20-летний футболист не собирается продлевать контракт с клубом, срок действия которого истекает летом.

Уже известно, что следующим клубом Сальянски станет "Шамахы". На его выбор повлиял новый главный тренер молодёжной сборной Азербайджана U21 года Айхан Аббасов, который также возглавляет "Шамахы". Именно желание работать под руководством этого специалиста стало решающим фактором в переходе.

В текущем сезоне Агададаш Сальянски провёл за "Нефтчи" 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.