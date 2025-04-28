Азербайджанский гимнаст удостоен звания победителя серии Кубка мира

Член национальной мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов награжден Международной федерацией гимнастики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, он удостоен звания победителя серии Кубка мира в упражнениях на кольцах.

Отметим, что вчера в Каире, столице Египта, завершился Кубок мира по спортивной гимнастике. Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал серебряную медаль в упражнениях на кольцах, набрав 14,333 балла.

Напомним, что ранее Симонов побеждал на бакинском этапе Кубка мира, а также занимал вторые места в Котбусе, Осиеке и Анталье.