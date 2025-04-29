"Давно не играли с таким желанием победить"

"Возможно, обе команды давно не выходили на поле с таким стремлением к победе. Обе стороны хотели выиграть, и это было видно на поле. Я благодарен своей команде и доволен игрой своих футболистов".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сумгайыта" Вагиф Джавадов на пресс-конференции после матча.

Он прокомментировал результат матча 32-го тура Мисли Премьер-лиги, в котором "Сумгайыт" сыграл вничью с "Нефтчи" со счётом 2:2.

"Мы пропустили голы из-за собственных ошибок. Но я доволен игрой, особенно первым таймом. "Нефтчи" - очень сильный соперник, у них отличные футболисты. Индивидуальные ошибки, имя "Нефтчи" и мастерство их игроков вызвали волнение у моих футболистов, что вполне нормально. За такую игру против столь сильной команды мои игроки заслуживают аплодисментов.

Конечно, я расстроен, что мы не смогли победить. Наш соперник - "Нефтчи", мы играли против очень мощной команды. Две ошибки оказались для нас критическими. Пропущенные мячи были следствием наших собственных ошибок, и это самое печальное. Будем готовиться к следующему матчу".

Отметим, что "Сумгайыт" с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.