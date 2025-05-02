Избран новый президент Федерации велоспорта Азербайджана

Состоялось внеочередное общее собрание Федерации велосипедного спорта Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве молодежи и спорта Азербайджана, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна.

"После того, как министр молодежи и спорта Фарид Гаибов объявил собрание открытым, генеральный секретарь Федерации Эльнара Мусаева представила отчет о проделанной работе за прошедший период. Президент Федерации Мадат Гулиев подал в отставку, заявив, что за время руководства организацией он приложил все усилия для развития этого вида спорта, и пожелал успехов новоизбранному руководству федерации.

Затем состоялись выборы в руководство Федерации велосипедного спорта Азербайджана. Президентом Федерации избран президент Группы компаний "Silk Way" Заур Ахундов. Сахиб Алекперов был избран I вице-президентом, Роберт Эйюбов и Фикрет Гусейнов - вице-президентами, Рашад Гюльмалиев, Эмин Мустафаев и Альберт Питерсма - членами Исполнительного комитета.

Заур Ахундов заявил, что приложит все усилия для развития этого вида спорта", - говорится в сообщении ведомства.