Футболисты подрались во время матча в Баку

На матче 24-го тура Второй лиги Азербайджана между "Шафой" и "Шахдаг Кусар" произошёл конфликт с участием футболистов обеих команд.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл на стадионе "ASK Arena" в Баку - игра имела важное значение в борьбе за чемпионство.

Как сообщается, между игроками вспыхнула перепалка, в которую вмешались даже запасные скамейки. Напряжение передалось и на трибуны: тысячи болельщиков выразили недовольство, освистывая происходящее.

Несмотря на накал страстей, матч завершился без голов - 0:0. За два тура до конца сезона команды по-прежнему разделяют три очка. При этом обе уже гарантировали себе выход в Первую лигу.