https://news.day.az/sport/1750150.html Футболисты подрались во время матча в Баку - ВИДЕО На матче 24-го тура Второй лиги Азербайджана между "Шафой" и "Шахдаг Кусар" произошёл конфликт с участием футболистов обеих команд. Как передает Day.Az, инцидент произошёл на стадионе "ASK Arena" в Баку - игра имела важное значение в борьбе за чемпионство.
Футболисты подрались во время матча в Баку - ВИДЕО
На матче 24-го тура Второй лиги Азербайджана между "Шафой" и "Шахдаг Кусар" произошёл конфликт с участием футболистов обеих команд.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл на стадионе "ASK Arena" в Баку - игра имела важное значение в борьбе за чемпионство.
Как сообщается, между игроками вспыхнула перепалка, в которую вмешались даже запасные скамейки. Напряжение передалось и на трибуны: тысячи болельщиков выразили недовольство, освистывая происходящее.
Несмотря на накал страстей, матч завершился без голов - 0:0. За два тура до конца сезона команды по-прежнему разделяют три очка. При этом обе уже гарантировали себе выход в Первую лигу.
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