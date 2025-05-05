https://news.day.az/sport/1750432.html Азербайджанские гимнасты выступят в Варне 8-11 мая в Варне (Болгария) состоится Кубок мира из серии Challenge по спортивной гимнастике. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примет участие и команда Азербайджана. На соревновании выступят Мансум Сафаров и Дениз Алиева.
Азербайджанские гимнасты выступят в Варне
8-11 мая в Варне (Болгария) состоится Кубок мира из серии Challenge по спортивной гимнастике.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примет участие и команда Азербайджана. На соревновании выступят Мансум Сафаров и Дениз Алиева.
Сафаров заявлен в вольных упражнениях и на перекладине, а Алиева пройдет все четыре вида - вольные упражнения, бревно, опорный прыжок и разновысокие брусья.
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