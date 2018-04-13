Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
13 апреля 2018 19:27 133
Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
На официальном сайте УЕФА сенегальский хавбек набрал 51% голосов, опередив Эдина Джеко из "Ромы" (31%) и Марио Манджукича из "Ювентуса" (16%), передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
В ответном матче 1/4 финала ЛЧ Мане помог своей команды обыграть на выезде "Манчестер Сити" (2:1) и выйти в полуфинал.
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