Хотите посмотреть поближе Эйфелеву башню, но не знаете, когда сможете поехать в Париж? Можно посмотреть на Google Earth, а также прогуляться по тихим улочками знаменитого города.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Но далеко не все на нашей планете можно посмотреть на Google Earth, есть список мест, изображения которых будут на картах размыты или искажены, а иногда и вовсе удалены. Обычно это делается из соображений безопасности, что касается, например, аэропортов. А вот почему другие места из нашего списка нельзя посмотреть, мы даже не знаем.

Военно-воздушная база Рамштайн, Германия. Объект частично вырезан.

Город Валенсия, Филиппины. Говорят, что в городе располагается правительственная штаб-квартира программы по противоракетой обороне.

Закрытый город в Сибири, Россия. Никто не знает, что именно находится в этом регионе. Ходят слухи, что это один из секретных военных городов или радиолокационная станция.

Королевская резиденция, Нидерланды. Королевский дворец голландских монархов Хьюис Тен сильно размыт при приближении. Фарерские острова, Дания. Считается, что в скрытой на карте зоне находятся некие военные сооружения. Ракетная шахта, Испания. Гора Кантега - высший пик Гималаев в Непале. Комплекс ионосферных исследований (HAARP - программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием) расположен около Гаконы, Аляска, США. Ходят слухи, что там проводились эксперименты с погодой, а также опыты, связанные с НЛО. Завод по переработке нефти в городе Сазхаломбатта, Венгрия. Авиабаза Волкел, Нидерланды. Бейкер-Лейк - территория инуитов (или эскимосов) в Северной Канаде. Город Вавилон, Ирак. Россия, дом Алексея Миллера, исполнительного директора ОАО "Газпром". Национальный парк Тантауко в Чили, где обитают многие вымирающие виды животных. Северная Корея. И напоследок: у Google Earth с Северной Кореей вышла целая история. С тех пор как запустили Google Earth, территория Северной Кореи была не заполнена. И лишь три года назад компания смогла добавить информацию, включив в нее названия улиц и даже очертания тюремных лагерей. Раньше можно было увидеть лишь название страны. И все же новая попытка является хорошей иллюстрацией того, как много о Северной Корее еще остается неизвестным или неподтвержденным.

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